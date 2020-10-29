Neden bir türlü olmuyor ?..

Kocaelispor’un Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında aldığı beraberliğin teknik ile taktik ile anlatılır bir tarafı yok. Takımın hemen hemen tamamı ayda 2 bin 300 liraya top oynarken, Kocaelispor’un 1 futbolcusunun aldığı para, Niğde’nin yıllık bütçesini aşıyor. Sadece 6 hafta geçti ve lider Manisa Futbol Kulübü ile aradaki puan farkı 8’e çıktı. Bu kadar kısa sürede açılan bu puan farkı endişe ile karşılanıyor. İşin daha da düşündüren tarafı gelecek haftalar adına da umut veren bir mücadelenin olmaması. Takımın antrenmanlardaki çalışmasının iyi olmasının çok şeyi değiştirmediği Niğde maçında da görüldü. Maçlara motive olmak farklı bir şey.

TARAFTARIN OLMAYIŞI

Yeşil siyahlıların Niğde maçına motive olamadığı “Bir şekilde gol atarız, kazanırız” mantığı da, taktiksel eksikliklerin yanında kaybedilen 2 puanın başlıca parametreleri arasında yer alıyor. Maçın havasına girmek de bu bakımdan önemli. Kocaelispor’un üst sıralarda tutunmasını sağlayacak olan etkenlerin en önemlilerinden, “Taraftar desteği” an itibari ile yok. Vaka sayılarının arttığı bu günlerde de yaşanan durumun en azından devre arasına kadar bu şekilde devam edeceği aşikar. Kısacası maçların seyircisiz oynanması da özellikle iç sahadaki maçlarda coşku açısından önemli.

İSMİNE YAKIŞMALI

Kocaelispor’un elindeki maya bu. İsim isim bakıldığında 2. Lig’de her takımın kadrosuna görmek istediği futbolcular bulunuyor. Bu maya ile en iyi hamurun yapılması gerekiyor. Ancak sezon öncesindeki çalışmalardaki disiplinsizlik ve boş vermişlik (Selahaddin Dinçel faktörü) kadro kurulumundaki panik tavırlar, gereksiz yere şampiyon kadronun tamamının bozulup, sıfırdan toplanan futbolcu grubu, geç oluşan ve oluşmaya da devam eden kimyanın yanında henüz bir oyun mantalitesine sahip olamayan Kocaelispor’un bir an önce iyi futbol ve iyi skorla, çok daha da önemlisi ismine, armasına yakışan bir kimlikle mücadele etmesi şart!.. N ERDEM ÖVÜÇ