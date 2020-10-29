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29 Eki 2020 - 14:06- Spor G: 29 Eki 2020 - 14:07

0-0 beraberliğin savunulacak bir yanı yok…

Kocaelispor’un Niğde deplasmanında 2 puan bırakması camianın moralini bozdu. Rakibin durumu ile Kocaelispor’un durumu kıyaslandığında bu beraberliğin sığınılacak hiçbir tarafının olmadığı görüldü

Erdem ÖVÜÇ
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Bir tarafta korkunç rakamlarla kurulan Kocaelispor, diğer yandan Türk futbolunun değeri Altınordu’nun 2000, 2001’li gençleri… Son 3 maçında 11 gol yiyen ve gol atamayan Niğde Anadolu karşısında berabere kalan, uzatma anlarında da elindeki 1 puanı da kaybetme tehlikesi yaşayan Kocaelispor’un maçlarda agresif olmayan futbol sorgulanıyor.

HAKEM BAHANEMİZ OLMAMALI

Karşılaşmayı yöneten hakemin hakemlikle alakası olmadığı, üzerine sarı tişört giydirilmiş ve saha içine verilmiş sivil bir vatandaş gibi gezindiği belliydi. Kocaelispor’un her iki yarıda da ağır penaltı kokan pozisyonlarına seyirci kalan bu hakemin de mağlup edilmesi gerekiyordu. Kaleci Ali Emre ile genç futbolcuların zaman geçirmek için elinden geleni yaptığı da görüldü. Ramazan’ın ilk yarıda, Bahattin ve Numan’ın da ikinci yarıda kaçırdığı akıl almaz gollerin ardından, maçın hakemi ve zaman geçiren Niğde’nin futbolcular sorgulanacak son kişi ya da kişiler olmalı.

 

# Kocaelispor, Vatandaş

29 Eki 2020 - 14:06 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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