TBMM’de komisyondan geçerek genel kurula gelecek yeni teklif ile birlikte araç lastiklerinin yakılıp enerji üretilmesi maddesi Kocaeli’de büyük yankı uyandırdı. Kocaeli Tabip Odası öncülüğünde akademik odalar akşam saatlerinde konuyu görüşmek üzere Tabip Odası binasında bir araya geldi. Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gerek, MMO Başkanı Murat Kürekçi, KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mustafa Berk Uluç, KYÖD Başkanı Didem Turan, Diş Hekimler Odası Başkanı Müzeyyen Topçu Tan, KYÖD önceki dönem Başkanı Mehmet Toker, Mimarlar Odası Başkanı Füsun Yılmaz Deniz, Oda Sekreteri Alper Dülger, Mimarlar Odası Yöneticisi Gökhan Keskin katıldı.

“ELEKTRİK ÜRETİM KAPASİTESİ YÜZDE 10”

Toplantı öncesi MMO Başkanı Murat Kürekçi lastik yakma fabrikası ve lastik yakma işlemi ile ilgili akademik odaların temsilcilerini bilgilendirdi. Kürekçi, “Mevcutta bu işi yapan yerler var. Yasa ile otaya çıktı ki lastik yakarak enerji üretmek yasa dışıymış. Erzincan’da bir firma yapıyor. Kartepe’de de bulunan bir firma yapıyor. Endüstriyel Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret diye bir firma. Yaptıkları şey yağ ve lastikleri yakarak yakmanın sonucuna çıkan ürünler var onları elde ediyor. Bu fabrika yağ ithalatında dünyada 5. firma haline geldi. Piroliz yağı yakma dışında elde edilemiyor. Buradaki fabrikanın yıllık cirosunun yüzde 85 ile elektrik satarak elde ediyor. Elektrik üretim kapasitesinin yüzde 10 sadece. Lastik yakarak bu geliri elde etmiş” dedi.

“ÇED’SİZ GEÇMEMELİ”

Kartepe’de bulunan fabrikanın 60 bin ton kilogram lastik yakabilme kapasitesi olduğunu söyleyen Kürekçi, “Lastik yakma ile ilgili bir dernek var. Bunun paylaştığı verilerde 180 bin ton yakılmayı bekleyen lastik var. 3 fabrika da bunu karşılayacak miktarda. Elektriğin tek alıcısı var o da devlet. Biyokitle nedir? Elimizdeki evsel atıklar ve bitkisel kaynaklı atıklar. Biyokütlenin içine bunlar giriyor ama bu kanun tasarısı ile bu atıkların arasına lastik de alınıyor. Avrupa’da lastik yakarak enerji elde etmek yasak sadece geri kazanım var. Lastik geri kazanım için önemli bir üründür. Böylesi bir konu ÇED’siz geçmemeli. Lastikte enerji yakmayı yasal hale getirirsek her yeri Dilovası’na çeviririz” dedi.

“BURASI TAM BİR CEHENNEM OLACAK”

Lastik yakma işleminin Avrupa’da yasak olmasına rağmen ülkemizde yasa ile desteklenmesi tehlikesine vurgu yapan KYÖD önceki dönem Başkanı Mehmet Toker, “Bunun önüne geçilmezse sadece ülkemizdeki lastik ihtiyacı yakılmaz Avrupa’daki lastikler yakılmak için ithal edilecek ve burası tam bir cehennem olacak. Kocaeli’yi tehdit eden bir mevzu. Külliyen karşı çıkacak bir çaba içinde olmayız” ifadelerini kullandı.