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29 Eki 2020 - 22:47- Asayiş G: 29 Eki 2020 - 22:51

51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Gebze'de polis ekipleri tarafında iki iş yerine düzenlenen operasyonda 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgilere göre,  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Gebze ilçesindeki iki cep tkkanında, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen cep telefonlarına IMEİ kopyalanarak piyasaya sürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından iki iş yerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonlarına el konulurken, konuyla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
# Kocaeli, Gebze

29 Eki 2020 - 22:47 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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