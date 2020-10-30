Abdullah Yıldırım’ın acı günü

TV 41 eski çalışanlarından Abdullah Yıldırım’ın annesi Remziye Yıldırım, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Yıldırım’ın yaklaşık olarak 2 aydır rahatsızlığı nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi gören annesi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.Remziye Yıldırım'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakiben Gölcük Şehitler Camiinden kaldırılarak Siretiye Köyü mezarlığında toprağa verilecek