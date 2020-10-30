Kağıtspor Basketbol'da covid şoku!

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Liginde mücadele eden ve son maçında Samsunsporu 75-62 mağlup etmeyi başaran Kağıtsporda Covid şoku yaşanıyor. Daha önce 2 sporcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı mavi beyazlı ekipte Final Spor maçı öncesi testten geçti. Sonuçlara göre tam 8 sporcu ve teknik kadrodan da 4 kişinin testi pozitif çıktı. Türkiye Basketbol Federasyonu Kağıtsporun 2 hafta boyunca maçlarını erteledi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde.
AÇIKLAMA
Final Spor maçı öncesi takımımız ve teknik personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 4ü Teknik ekibimizden 8i sporcularimizdan olmak üzere 12 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde herhangi bir semptom görülmemiş olup tedbir amaclı izalasyona alınmışlardır. Sporcularımızın en kısa sağlıklarına kavuşabilmeleri için gerekli olan tedavi süreçleri başlatılmıştır.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.