Bizim çocuklara tam not

Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nde forma giyen 3 Kocaelili futbolcu rakibimiz oldu. Kocaelispor ile anlaşan ancak, eski çalıştırı Selahaddin Dinçel’in “Yetersiz” raporu üzerine takımdan ayrılan Berkay Samancı, Derince’nin Altınordulu 2000 doğumlu eski kanat oyuncusu Gültepeli Onur Taha Takır ve stoperi Şahan Akyüz, Kocaelispor karşısında forma giydi.

BAŞARILI OLDULAR…

Berkay sahaya 11’de çıktı ve 70. dakikada yerini Yücel Candemir’e bıraktı. Stoper Şahan, kasık sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rıza Efendioğlu’nun yerine 45. dakikada dahil oldu. Altınordu’dan kısa bir süre pilot takımı Niğde’ye gelen kanat oyuncusu Gültepeli milli Taha Takır da, Atalay’ın yerine 69. dakikada oyuna girdi.

İLİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYORLAR

3 futbolcu da sürelerini çok iyi değerlendirdi. Şahan savunmada kusursuza yakın bir futbol oynarken, hayli dikkatli ve hırslıydı. Son derece yetenekli bir kanat oyuncusu Taha Takır da son 20 dakikada yüksek enerji ile mücadele etti. Adı Kocaelispor ile de anılan Taha Takır, aynı zamanda Gölcüksporlu eski futbolcu Taner Takır’ın milli olan oğlu oluyor. Açık alanda ne kadar zor tutulan bir futbolcu olduğu görüldü. Niğde Anadolu ekibindeki 3 Kocaelili de ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.