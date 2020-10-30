Ziya Selçuk bugün Kocaeli'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün ilimize gelerek açılışa katılacak, ziyaretlerde bulunup, toplantı gerçekleştirecek. Bakan Selçuk ilk olarak saat 10.30'da Büyükşehir Belediyesi tarafından KODELİ Projesi kapsamında yapılan 97 robotik kodlama atölyesinin açılış törenine katılacak.

PROGRAM AKIŞI ŞÖYLE OLACAK

Selçuk, saat 11.30'da Kocaeli Valiliği, saat 12.00'de AKP İl Başkanlığı ve saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Saat 15.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde İl Eğitim Değerlendirme

toplantısına katılacak olan Bakan Selçuk, daha sonra yine aynı yerde saat 16.00'da düzenlenecek olan Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları programına katılacak. Bakan Selçuk son olarak saat 17.30'da Dilovası'nda bulunan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettikten sonra ilimizden ayrılacak.