Otogar Köprülü Kavşağı yeşillendiriliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan ve bir süre önce araç trafiğine açılan Otogar Kavşağı’nda çevre düzenlemesi yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışma sonrası şehre görsel zenginlik katılacak.
BİN TON TEMİZ TOPRAK SERİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Otogar Köprülü Kavşağ’ında yeşillendirme çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında 800 ton atık toprak çıkarıldı. Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından bölgenin yeşil bir görüntüye kavuşmasını sağlayacak bin ton temiz toprak serimi gerçekleştirildi.
OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ KURULUYOR
Yeşillendirme çalışmaları öncesi yeşil alanların sulanması için otomatik sulama sistemi kuruluyor. Otomatik sulama sisteminin ardından kavşak altında canlı renklerden oluşan yongaların yer alacağı görsel çalışma yapılacak. Yonga ve taş kullanılarak yapılacak çalışma ile kavşak ve çevresine estetik bir görünüm kazandırılacak. Daha sonra ağaç dikimi ve çimlendirme çalışmaları yapılacak.
GÖRSEL ZENGİNLİK
Yapılan çevre düzenlemeleriyle kavşak ve yolların kenarları görsel anlamda zenginleştirilirken, oluşturulan yeşil alanların genişleyip şehrin doğal zenginliğine ve canlı popülasyonuna katkı sağlanması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.