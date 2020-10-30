Tarhan, "Bir doğa parkı daha yok edildi"

Yanıt metnini değerlendiren Tarhan şunları söyledi, “Verdiğimiz soru önergesi sayesinde Kocaeli’nin cennet köşelerinden biri olan Cebeci Uzunkum Tabiat Parkı’nın doğal park statüsünü kaybettiğini öğrendik. Bu kararla Karadeniz kıyısında 60 km kıyı şeridi olan zengin bir flora ve fauna alanı yok edilecek. Başka ülkeler ellerindeki doğal parkları göz bebekleri gibi korurken bizim Bakanlık içerisinde doğal göl ve uzun bir kıyı şeridi bulunan ormanlık bir araziyi iskana açmak için doğal sit alanı olmaktan çıkarıyor. Doğayı katleden bu tavrı anlamak mümkün değil.”

"TURİZİME Mİ AÇILACAK"

Doğal park statüsü iptal edilen Cebeci Uzunkum alanındaki tahribatın bu kararın öncesine dayandığına dikkat çeken Tarhan’a göre, “Bölgeden yoğun bir şekilde şikayet geliyordu bize. Park yavaş yavaş yok edilmeye başlandı. Önce kumsala atık bırakıldı ve beton bloklar yapıldı. Ardından parkın çeşitli bölgelerinden yasak olmasına rağmen ağaç kesme haberleri gelmeye başladı. Yol açma bahanesiyle yapılan yoğun ağaç kesimi ormanlık alana zarar verdi. Son olarak ise tabela söküldü. Bakanlığın verdiği yanıttan anlıyoruz ki, aslında arazide gözü olan çevrelerin bu karardan haberi var. Uzunkum Alanı doğal park statüsünden çıkarılmadan ormanlar ve kıyı şeridinde bozulma başlamış. Tüm bu adımların sonuçta nereye varacağını hepimiz biliyoruz. Bölge turizme açılacak. Eşsiz doğal hayatın kalbinde otel inşaatları yükselecek.”