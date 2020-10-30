Nihat Köksal’ın eşi Gül Köksal vefat etti

Kocaelisporun eski kaleci ve kaleci antrenörlerinden yıllardır Engin Korukırın ekibinde olan Serik Belediyesporun kaleci antrenörü Nihat Köksalın eşi Gül Köksal hayatını kaybetti.
DURUMU AĞIRDI
17 Ekimde Gebzede çalıştığı paketleme fabrikasında verilen molada dinlenirken beynine attığı pıhtı nedeni ile beyin kanaması geçiren Gül Köksal yaşam mücadelesini kaybetti. Yalovada özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 2 evlat sahibi Gül Köksal durumu ağırdı ve tedavisi uyutularak yapılıyordu. Yalovada özel bir hastanede vefat eden Gül Köksal cenazesi bugün ikindi namazın ardından Körfez İlimtepe Camii'nden kaldırılacak. Gül Köksal 58 yaşındaydı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.