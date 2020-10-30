Erol, “İzmit Halkevi çürümeye terk edilmiştir”

İzmit için Halkevi'nin önemi anlatan Erol yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi; “Bildiğiniz gibi İzmit’in merkezindeki derin yaramız içimizi sızlatıyor. Üzüntülüyüz, öfkeliyiz, kahroluyoruz. İzmit’e cumhuriyet dönemde kazandırılan bir eser, yıllardır kaderine terk edilmiş durumda. Hatta, ölümünü bekleyen bir virane gibi. Hepiniz biliyorsunuz ki geçmişte kentin ilk kültür yuvası olan İzmit Halkevi Binası, onarım ve restorasyon projelerinin onaylanmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, bir ihmal abidesi olarak durmaktadır. Yıllarca İzmitlilerin sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan, birçok sanatçı ve kültürlü insan yetiştiren, çok yüksek tarihi değeri olan bina çürümeye terk edilmiştir.

GEÇMİŞTEN GELEN BU İHMAL, BOŞ VERMİŞLİK

İçinde tiyatro gösterilerine en uygun, aynı zamanda sinema olarak kullanılan bir salona, kütüphaneye ve çeşitli sanat eğitimine uygun birimleri olan bu yapımız, tüm girişimlerimize rağmen kentin yaşamına dahil edilmemektedir. Bu toplum olarak bizlere ve de ülkenin değerlerine sahip çıkma sorumluluğunu taşıyan yöneticilerimize büyük ayıp yüklemektedir. Geçmişten gelen bu ihmal, boş vermişlik içimizi acıtmaktadır. Anladığımız kadarı ile bu ihmal ve kayıtsızlık sürdürülecek gibi görülmektedir.

“KARALAR BAĞLADIK”

Güzel Türkçemizde “Karalar Bağladık” diye bir deyim vardır. Halkevinin, yönetim erkini elinde bulunduranlar tarafından dikkate alınmaması, yaralarının sarılıp, kente yakışır bir hale getirilerek hizmete sokulmaması, bizlere “karalar bağlatmak” tadır. Bu nedenle tüm İzmitlileri Siyah Kurdela kampanyasına çağırıyoruz. İzmit Halkevinin bahçesini çevreleyen demir parmaklıklara ilk siyah kurdelayı ben bugün bağlıyorum. Değerli hemşerilerimizi de, İzmit Halkevinin kuruluşununun 80. yıldönümü olan 19 Şubat 2021 tarihine kadar, bir siyah kurdele bağlamaya ve de bağlamış olduğunuz kurdelenin fotoğrafını çekip, hem şahsi sosyal medya hesaplarınızda hem de Biz “İzmitiz” Grubunda paylaşmanızı rica ediyorum.

İZMİT HALKEVİ’NE SİYAH KURDELE BAĞLAMAYA DAVET EDİN

Bu çağrıyı özellikle bir Cumhuriyet Bayramı günü yapıyorum. Biliyorum ki Halkevi’ne sahip çıkmak, Cumhuriyetin önemli değerlerine sahip çıkmaktır. Lütfen bu farkındalık görselini tüm platformlarda paylaşın ve çevrenizi İzmit Halkevi’ne siyah kurdele bağlamaya davet edin.