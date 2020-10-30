Survivor Ogeday, Kocaeli'de duygusal hikâyesini anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Mavi Vatan’ın Kalbi Kocaeli Körfez’de” temalı Su Sporları Festivaline katılan ve daha önce Survivor gönüllülerde yarışmış milli kürek sporcusu Ogeday Girişken, duygusal ve anlamlı hikâyesini katılımcılarla paylaştı. Survivor Ogeday, Survivor yarışlarını kazandıktan sonra kardeşim diye bağırdığını bunun nedeni olarak da motosiklet kazasında kaybettiği yakın arkadaşı Muhammed'e hitap etmek istediğini söyledi.

“ARKADAŞIMA SÖZ VERMİŞTİM”

Kaybettiği arkadaşı Muhammed’le İzmit Sümer Kürek Kulübünde beraber yarıştıklarını anlatan Ogeday, "En yakın arkadaşıma söz vermiştim. Survivur şampiyonluğuna erişirsem Sümer Kürek takımına bir yelken alacağım ve ismini kaybettiğim arkadaşımın ismi olan Muhammed koyacağım dedim. 6 Ay sonra şampiyon oldum ve sözümü yerine getirdim. Aldığım teknede arkadaşım Muhammed Canşi gibi sporcular yetişir umarım." dedi. Hikâyeyi dinleyen katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

“KARDEŞİMİN ANISINA ALDIĞIM TEKNEYLE 1923 METRE KÜREK ÇEKTİM”

Kardeşi Muhammed’in ismini verdikleri kürekle İzmit Körfezinde 1923 metre kürek çektiğini belirten Ogeday “Gerçekten bu benim için çok önemli bir an. Keşke daha çok imkânım olsaydı da daha fazla tekne alıp sporcu yetişmesine ön ayak olsaydım. Yaklaşık 10 yıldır kürek çekiyorum. İnşallah daha çok kişiye ön ayak olurum.” İfadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNEMLİ BİR İŞ YAPIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı su sporları festivalinden dolayı tebrik eden ve aldığı davetten dolayı teşekkür eden Ogeday Girişken, “Belediye Başkanımız inanmış ve gerçekten elimizde olan bu güzel imkânı çok iyi bir şekilde değerlendirmeye almış. Kendisini bir kürek sporcusu olarak kutluyorum. Umarım daha fazlasını yapar” şeklinde konuştu.