Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Eki 2020 - 11:03- Gündem G: 30 Eki 2020 - 11:06

Gölcük Sahil Caddesi için 13 firma teklif verdi

Gölcük Sahil Caddesi yol düzenlemesiyle her iki istikamete park cebi yapılacak. Proje kapsamında aynı zamanda bisiklet yolu da yapılacak
mask

Gölcüklülerin yoğun bir şekilde kullandığı Sahil Caddesi, artık daha rahat ve konforlu ulaşım sağlayacak. Vatandaşların özellikle hafta sonlarını keyifle geçirmek için tercih ettiği sahilde park sorunu da ortadan kalkacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihale sonrası parke yol da asfalt hale getirilecek. Her iki istikamete yatay park cebi yapılacak olan proje kapsamında bisiklet yolu da eklenecek.

  TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi yol düzenlemesi yapım işi ihalesini gerçekleştirdi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulüyle EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihaleye 13 firma teklif verdi.

13 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü’nce Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi yol düzenlemesi yapım işi ihalesini gerçekleştirdi. 4.060.226,16 TRY yaklaşık maliyet biçilen ihaleye 13 Firma teklif verdi.

 

Tuner Yok Asfalt Nak. ve İnş. Sny. LTD 4.629.457,00 TRY

Atlasbk İnş ve Haykal İnş. ortaklığı 3.898.662,40 TRY

El-mas Yapı Müh. LTD. ŞTİ 3.598.954,00 TRY

Emay Mimarlık Müh. İnş. LTD. ŞTİ 3.466.385,50 TRY

Gündoğuran İnş. Sanayi ve LTD. ŞTİ 3.453.021,21 TRY

Celal Doğan, Güriş Mimarlık Müh. 3.438.381,00 TRY

GÇ Taahhüt İnşaat Limited Şirketi 3.415.939,00 TRY

Uğurkar Yapı İnş. Maden LTD. ŞTİ 3.372.259,00 TRY

Özyol Yapı Nak. İnş. TİC. LTD. ŞTİ 3.227.404,75 TRY

Hisarlı Mimarlık İnş. San. TİC. LTD. ŞTİ 3.116.829,25 TRY

Arttech Yapı Telekomünikasyon San. TİC. LTD. ŞTİ 2.981.926,00 TRY

Yalaz Müh. İnş. Taah. San. TİC. LTD. ŞTİ 2.886,215,00 TRY

Serdar Osman Çankırı, Dalmızrak İnş. San. TİC. LTD. ŞTİ 2.882.519,98 TRY

# Gölcük Sahil Caddesi, Kocaeli, trafik, Gölcük, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

30 Eki 2020 - 11:03 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Otogar Köprülü Kavşağı yeşillendiriliyor mask
Otogar Köprülü Kavşağı yeşillendiriliyor
Spor Festivali coşkuyla tamamlandı mask
Spor Festivali coşkuyla tamamlandı
Mavi Vatan’ın kalbi Kocaeli Körfez’de su sporları gösterileri nefes kesti mask
Mavi Vatan’ın kalbi Kocaeli Körfez’de su sporları gösterileri nefes kesti
Dünyanın en zengin Atatürk müzesi açıldı mask
Dünyanın en zengin Atatürk müzesi açıldı
Turan, Romanları dinledi mask
Turan, Romanları dinledi
‘Askıda Tablet’ ile  çocukların yüzü güldü mask
‘Askıda Tablet’ ile  çocukların yüzü güldü
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eşiyle 1 saat arayla bıçaklandı mask
Eşiyle 1 saat arayla bıçaklandı
Sokak ortasında kalbi duran şahsı yaşatmak için zamanla yarıştılar mask
Sokak ortasında kalbi duran şahsı yaşatmak için zamanla yarıştılar
Aydın Ünlü dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak! mask
Aydın Ünlü dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak!
Meteoroloji'den Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için yağış uyarısı!
Vücudunda kardeşin silahından çıkan kurşunla yaşıyor mask
Vücudunda kardeşin silahından çıkan kurşunla yaşıyor
Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem! Dikkat sizi de bulabilir... mask
Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem! Dikkat sizi de bulabilir...

GALERİ

CHP’den Cumhuriyet Yürüyüşü mask
CHP’den Cumhuriyet Yürüyüşü
İzmit’te bin kişilik Zeybek mask
İzmit’te bin kişilik Zeybek
Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
İşte bu bize hiç YAKIŞMADI! 0-0 mask
İşte bu bize hiç YAKIŞMADI! 0-0
Niğde Anadolu FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Niğde Anadolu FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Sokak ortasında kangal dehşeti mask
Sokak ortasında kangal dehşeti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL