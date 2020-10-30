Gölcük Sahil Caddesi için 13 firma teklif verdi

Gölcüklülerin yoğun bir şekilde kullandığı Sahil Caddesi, artık daha rahat ve konforlu ulaşım sağlayacak. Vatandaşların özellikle hafta sonlarını keyifle geçirmek için tercih ettiği sahilde park sorunu da ortadan kalkacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihale sonrası parke yol da asfalt hale getirilecek. Her iki istikamete yatay park cebi yapılacak olan proje kapsamında bisiklet yolu da eklenecek.
TRAFİK YÜKÜ AZALACAK
Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi yol düzenlemesi yapım işi ihalesini gerçekleştirdi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulüyle EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihaleye 13 firma teklif verdi.
13 FİRMA TEKLİF VERDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü’nce Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi yol düzenlemesi yapım işi ihalesini gerçekleştirdi. 4.060.226,16 TRY yaklaşık maliyet biçilen ihaleye 13 Firma teklif verdi.
Tuner Yok Asfalt Nak. ve İnş. Sny. LTD 4.629.457,00 TRY
Atlasbk İnş ve Haykal İnş. ortaklığı 3.898.662,40 TRY
El-mas Yapı Müh. LTD. ŞTİ 3.598.954,00 TRY
Emay Mimarlık Müh. İnş. LTD. ŞTİ 3.466.385,50 TRY
Gündoğuran İnş. Sanayi ve LTD. ŞTİ 3.453.021,21 TRY
Celal Doğan, Güriş Mimarlık Müh. 3.438.381,00 TRY
GÇ Taahhüt İnşaat Limited Şirketi 3.415.939,00 TRY
Uğurkar Yapı İnş. Maden LTD. ŞTİ 3.372.259,00 TRY
Özyol Yapı Nak. İnş. TİC. LTD. ŞTİ 3.227.404,75 TRY
Hisarlı Mimarlık İnş. San. TİC. LTD. ŞTİ 3.116.829,25 TRY
Arttech Yapı Telekomünikasyon San. TİC. LTD. ŞTİ 2.981.926,00 TRY
Yalaz Müh. İnş. Taah. San. TİC. LTD. ŞTİ 2.886,215,00 TRY
Serdar Osman Çankırı, Dalmızrak İnş. San. TİC. LTD. ŞTİ 2.882.519,98 TRY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.