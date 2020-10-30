Gölcük Sahil Caddesi için 13 firma teklif verdi

Gölcüklülerin yoğun bir şekilde kullandığı Sahil Caddesi, artık daha rahat ve konforlu ulaşım sağlayacak. Vatandaşların özellikle hafta sonlarını keyifle geçirmek için tercih ettiği sahilde park sorunu da ortadan kalkacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihale sonrası parke yol da asfalt hale getirilecek. Her iki istikamete yatay park cebi yapılacak olan proje kapsamında bisiklet yolu da eklenecek.

TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi yol düzenlemesi yapım işi ihalesini gerçekleştirdi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulüyle EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihaleye 13 firma teklif verdi.

13 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü’nce Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi yol düzenlemesi yapım işi ihalesini gerçekleştirdi. 4.060.226,16 TRY yaklaşık maliyet biçilen ihaleye 13 Firma teklif verdi.

Tuner Yok Asfalt Nak. ve İnş. Sny. LTD 4.629.457,00 TRY

Atlasbk İnş ve Haykal İnş. ortaklığı 3.898.662,40 TRY

El-mas Yapı Müh. LTD. ŞTİ 3.598.954,00 TRY

Emay Mimarlık Müh. İnş. LTD. ŞTİ 3.466.385,50 TRY

Gündoğuran İnş. Sanayi ve LTD. ŞTİ 3.453.021,21 TRY

Celal Doğan, Güriş Mimarlık Müh. 3.438.381,00 TRY

GÇ Taahhüt İnşaat Limited Şirketi 3.415.939,00 TRY

Uğurkar Yapı İnş. Maden LTD. ŞTİ 3.372.259,00 TRY

Özyol Yapı Nak. İnş. TİC. LTD. ŞTİ 3.227.404,75 TRY

Hisarlı Mimarlık İnş. San. TİC. LTD. ŞTİ 3.116.829,25 TRY

Arttech Yapı Telekomünikasyon San. TİC. LTD. ŞTİ 2.981.926,00 TRY

Yalaz Müh. İnş. Taah. San. TİC. LTD. ŞTİ 2.886,215,00 TRY

Serdar Osman Çankırı, Dalmızrak İnş. San. TİC. LTD. ŞTİ 2.882.519,98 TRY