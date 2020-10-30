Üvey babasını bıçakladı, arkadaşını 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgiye göre Kandıra Çarşı Mahallesinde meydana gelen olayda bir süredir arlarında husumet bulunan H.Ö. (19), üvey babası Erol Erdiz (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki bıçağa sarılan H.Ö. üvey babası Erol Erdiz'i ve 41 yaşındaki arkadaşı Ümit Şanlı'yı 16 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak ağır yaralanan üvey baba Erol Erdiz ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken yapılan kontrollerde Ümit Şanlı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sanlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Tedavi altına alınan Erol Erdiz'i hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayın zanlısı H.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı H.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. H.Ö. ile üvey babasının bir süredir tartıştıkları ve aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenildi.