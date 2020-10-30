Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Eki 2020 - 15:32- Siyaset G: 30 Eki 2020 - 15:33

Gelecek Partisi kongreye hazırlanıyor 

Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi Pazar günü 1’inci olağan kongresini yapmaya hazırlanan Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Her türlü baskıya, yıldırmaya rağmen biz kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek partisi, 1. Olağan Genel Kongresi’ne hazırlanıyor. Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlı Ömer Faruk Başaran, 1. olağan kongre öncesi 70 ilin teşkilatları ile eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Başaran, partisinin il başkanlığında yapığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “1’inci olağan genel kongresi ile aşılamaz denilen eşiği 1 Kasım Pazar günü geride bırakacağız. Bize parti kuramazlar demişlerdi, partimizi tüm Türkiye’yi kapsayan Türkiye mozaiğini yansıtan kurucularımızla kurduk. Bize kursalar bile örgütlenemezler, üye bile bulamazlar demişlerdi. Fakat biz 70 ilin teşkilatını oluşturduk bile. 243 ilçenin kongresini tamamlayarak 44 ilin kongresini gerçekleştirdik. Her türlü baskıya, yıldırmaya rağmen biz 1’inci olağan genel kongremizi 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 10:00’da Ankara Anka Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştireceğiz. Kimse ümitsiz olmasın, kimse karamsarlığa kapılmasın. Partimiz ülkemizi hak, özgürlük ve refah seviyesine çıkartmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Tüm halkımıza güvenli, güçlü ve adaletli bir gelecek vadediyoruz” şeklinde konuştu.

# Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, , Gelecek Partisi, Kocaeli

30 Eki 2020 - 15:32 - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP Kocaeli, Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu’nu ağırladı mask
CHP Kocaeli, Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu’nu ağırladı
İYİ Parti'den meşaleli cumhuriyet yürüyüşü mask
İYİ Parti'den meşaleli cumhuriyet yürüyüşü
DEVA Partisi’nden KOTO ve KSO’ya ziyaret mask
DEVA Partisi’nden KOTO ve KSO’ya ziyaret
DEVA Karamürsel’de Karacaer seçilmiş başkan mask
DEVA Karamürsel’de Karacaer seçilmiş başkan
Erenlerden MHP’ye 12 isim mask
Erenlerden MHP’ye 12 isim
Siyasi parti il başkanları ‘boykot’u değerlendirdi mask
Siyasi parti il başkanları ‘boykot’u değerlendirdi
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eşiyle 1 saat arayla bıçaklandı mask
Eşiyle 1 saat arayla bıçaklandı
Sokak ortasında kalbi duran şahsı yaşatmak için zamanla yarıştılar mask
Sokak ortasında kalbi duran şahsı yaşatmak için zamanla yarıştılar
Aydın Ünlü dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak! mask
Aydın Ünlü dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak!
Meteoroloji'den Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için yağış uyarısı!
Vücudunda kardeşin silahından çıkan kurşunla yaşıyor mask
Vücudunda kardeşin silahından çıkan kurşunla yaşıyor
Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem! Dikkat sizi de bulabilir... mask
Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem! Dikkat sizi de bulabilir...

GALERİ

Bakan Selçuk, Kocaeli Türkiye’ye örnek oluyor mask
Bakan Selçuk, Kocaeli Türkiye’ye örnek oluyor
CHP’den Cumhuriyet Yürüyüşü mask
CHP’den Cumhuriyet Yürüyüşü
İzmit’te bin kişilik Zeybek mask
İzmit’te bin kişilik Zeybek
Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
İşte bu bize hiç YAKIŞMADI! 0-0 mask
İşte bu bize hiç YAKIŞMADI! 0-0
Niğde Anadolu FK - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Niğde Anadolu FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL