Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek partisi, 1. Olağan Genel Kongresi’ne hazırlanıyor. Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlı Ömer Faruk Başaran, 1. olağan kongre öncesi 70 ilin teşkilatları ile eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Başaran, partisinin il başkanlığında yapığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “1’inci olağan genel kongresi ile aşılamaz denilen eşiği 1 Kasım Pazar günü geride bırakacağız. Bize parti kuramazlar demişlerdi, partimizi tüm Türkiye’yi kapsayan Türkiye mozaiğini yansıtan kurucularımızla kurduk. Bize kursalar bile örgütlenemezler, üye bile bulamazlar demişlerdi. Fakat biz 70 ilin teşkilatını oluşturduk bile. 243 ilçenin kongresini tamamlayarak 44 ilin kongresini gerçekleştirdik. Her türlü baskıya, yıldırmaya rağmen biz 1’inci olağan genel kongremizi 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 10:00’da Ankara Anka Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştireceğiz. Kimse ümitsiz olmasın, kimse karamsarlığa kapılmasın. Partimiz ülkemizi hak, özgürlük ve refah seviyesine çıkartmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Tüm halkımıza güvenli, güçlü ve adaletli bir gelecek vadediyoruz” şeklinde konuştu.
Gelecek Partisi kongreye hazırlanıyor
Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi Pazar günü 1’inci olağan kongresini yapmaya hazırlanan Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Her türlü baskıya, yıldırmaya rağmen biz kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi.
30 Eki 2020 - 15:32 - Siyaset Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.