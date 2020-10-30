Gelecek Partisi kongreye hazırlanıyor 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek partisi, 1. Olağan Genel Kongresi’ne hazırlanıyor. Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlı Ömer Faruk Başaran, 1. olağan kongre öncesi 70 ilin teşkilatları ile eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Başaran, partisinin il başkanlığında yapığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “1’inci olağan genel kongresi ile aşılamaz denilen eşiği 1 Kasım Pazar günü geride bırakacağız. Bize parti kuramazlar demişlerdi, partimizi tüm Türkiye’yi kapsayan Türkiye mozaiğini yansıtan kurucularımızla kurduk. Bize kursalar bile örgütlenemezler, üye bile bulamazlar demişlerdi. Fakat biz 70 ilin teşkilatını oluşturduk bile. 243 ilçenin kongresini tamamlayarak 44 ilin kongresini gerçekleştirdik. Her türlü baskıya, yıldırmaya rağmen biz 1’inci olağan genel kongremizi 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 10:00’da Ankara Anka Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştireceğiz. Kimse ümitsiz olmasın, kimse karamsarlığa kapılmasın. Partimiz ülkemizi hak, özgürlük ve refah seviyesine çıkartmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Tüm halkımıza güvenli, güçlü ve adaletli bir gelecek vadediyoruz” şeklinde konuştu.