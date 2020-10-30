İzmit Belediyesi Gıda Mühendisi alımı yapacak

İzmit Belediyesi, belediye iştiraki olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere, Gıda Mühendisi alımı yapacak. İzmit Belediyesi bünyesinde çalışacak olan adaylar, müracaatlarını 04.11.2020 tarihine kadar kariyer.net üzerinden gerçekleştirebilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
‘kariyer.izmit.bel.tr’ adresinde online olarak gerçekleştirilecek olan müracaatlar için son başvuru tarihi 04.11.2020 olarak açıklandı. Müracaat koşulları ise şöyle;
•Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak,
•Tercihen süt ve süt teknolojilerinden anlayan,
•T.C. vatandaşı olmak,
•MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
•Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış;
•Ekip çalışmasına yatkın,
•Kalite ve gıda güvenliği kuralları hakkında bilgi sahibi ve uygulayıcı,
•Analitik düşünen, iletişim becerileri güçlü,
•Adli sicil kaydı bulunmayan,
•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi / kronik rahatsızlığı bulunmayan,
•Daha önce çalıştığı iş yerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
Başvuruda, diploma veya mezuniyet belgesi, ikametgah ve iş tecrübelerini içeren kısa öz geçmiş gönderilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.