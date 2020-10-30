“Çayırova’da rant odaklı dikey mimariden vazgeçilmeli”

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı Sosyal İşler Birimi, Çayırova’nın trafik ve şehirleşme sorunlarıyla alakalı açıklama yaptı ve önerilerde bulundu. Sosyal İşler Birim Başkanı Necdet Yüce, “Çayırova ilçesinde çarpık şehirleşme ve rant eksenli uygulamalar sonucunda hayatımıza artı katması gereken sosyal hayatın, aksine insanların hayatını zorlaştırmaktadır” dedi.
“GÜZELTEPE’ İSMİ ESKİDE KALDI”
Çayırova’nın, Sanayi bölgesinde olması sebebiyle yoğun trafik akışının olduğunu belirten Yüce, “Gerek yapı denetim gerekse sokak, cadde ve yapıların imar aşamasına rant anlayışlı uygulamalar da eklenince Çayırova’da bir mahalleden diğer bir mahalleye gitmek bile sorun haline gelmektedir. Eskilerden her şehrin kendine mahsus bir kimliği olduğu gibi Çayırova ilçemizin de eski adı ‘Güzeltepe’ gibi güzel bir çehresi vardı fakat plansız kentleşme uygulamaları ilçemizi bu noktaya getirdi” dedi.
“KALDIRIMLAR OTOPARK”
Son olarak Yüce, “Örneğin; park yerlerine sığmayan araçlar zaten dar olan yollara ve kaldırımlara istemeden de olsa taşmak zorunda kalıyor. Bu durumlarda bir annenin çocuk arabasıyla ya da bir engelli vatandaşımızın bu yollarda yürüyebilmesi imkansız oluyor. Şehrimiz bizim ve gelecek nesillerimizin. Lütfen rant odaklı düşünerek dikey mimariyle plansız bir ilçe değil yatay mimariyle ve sosyal alanlarıyla rahat ve huzurlu bir şehir inşa ederek Türkiye’ye örnek bir başarı yakalayalım” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.