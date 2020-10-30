SP’li Gürsoy: AK Parti pişmanlıktır

Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, ülkedeki ekonomik krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Gürsoy, “ Ekonomi her geçen gün bir önceki günü aratır durumda. Hiçbir ürününü fiyatı bir önceki haftayla aynı kalmıyor. Yandaşların borçları bir bir silinirken helal lokma peşinde koşan esnafımızın borçlarını kim silecek. Ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın sesini kim duyacak. Yaşanan süreç gösterdi ki esnafın, işçinin, işverenin, topyekûn olarak vatandaşın sesini mevcut iktidar duymamaktadır” dedi.

“MİLLETİMİZ BU MUAMELEYE LAYIK DEĞİL”

Gürsoy, “Kendilerine kurdukları rahat hayatın debdebesinden tabanda yaşam mücadelesi veren halkın sesi duyulmamaktadır. ‘Evimize ekmek götüremiyoruz’ diyen esnafa keyif çayı teklif edilmesi aslında AK Parti iktidarının bu millet için bir pişmanlık olduğunu göstermiştir. Dertler artmaktadır. Milletin derdini çözme niyeti de mevcut iktidarın dünyasında bulunmamaktadır. Aziz milletimiz bu muameleye layık değildir. Gelir seviyesinin arttığı, ehliyet ve liyakate önem verildiği, adalet ve gerçek hak anlayışının hakim olduğu bir yönetim anlayışı bu millete gereken hizmeti yapacaktır” ifadelerini kullandı.