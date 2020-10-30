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30 Eki 2020 - 15:45- Siyaset G: 30 Eki 2020 - 15:47

Güney’den İzmit’in köylerine çıkarma

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit’in köylerinde vatandaşın sıkıntılarını dinliyor
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5. Olağanüstü Kongresi’nin ardından sahalara çıkan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve mahalle başkanlarıyla adeta İzmit’te seferberlik başlattı. İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen programlar kapsamında İzmit’in köylerine ziyaretler düzenleyen Başkan Güney, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sırasıyla Böğürgen, Gökçeören, (İçeribaşlar) Çeribaşı köylerine ziyaretler düzenleyen Güney, çözüm bekleyen sıkıntıları yerinde inceleyerek çay sohbeti eşliğinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
# AKP, İzmit

30 Eki 2020 - 15:45 - Siyaset

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