Kartepe’de 29 Ekim’e özel ‘Cumhuriyet Konvoyu’

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı araç konvoyu, Maşukiye merkezden başlayarak Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde son buldu. Araç konvoyunun ilçe genelinde geçişinde Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz Kartepelileri selamladılar.
GENİŞ KATILIM
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl münasebetiyle Covid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak araçlarla konvoy düzenlendi. Yüzden fazla aracın katıldığı Cumhuriyet Konvoyu’nda Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı, Kartepe Offroad Kulübü, Kartepe ATV Safari, Masalköy ATV Safari, Karmette Macera Park, Maşukiye Taksi, Kartepe Motocross, muhtarlar, Kartepeliler yer aldı.
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ
Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi’nin ortaklaşa olarak düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı araç konvoyu Maşukiye, Derbent, Şirinsulhiye, Nusretiye, Balaban, Suadiye, Şefkatiye, Arslanbey, Ataşehir, Rahmiye, Köseköy, İstasyon, Ertuğrul Gazi Mahallelerinden geçerek Kartepelilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Kartepe geneli Türk Bayrakları ile donatılırken, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde düzenlenen havai fişek gösterisi ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları son buldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.