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30 Eki 2020 - 15:49- Gündem G: 30 Eki 2020 - 15:51

Körfez’de 29 Ekim coşkusu

Körfez’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Pandemiye uygun olarak tebrik kabulünün yapıldığı törenler, yağmura rağmen coşkuyla tamamlandı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü törenleri önceki gün Kaymakamlık önüne çelenk bırakılması ile başladı. Kutlamalar kapsamında bugün de Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, tebrikleri kabul etti. Törene; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, ilçe emniyet ve jandarma müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası başlayan programda; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. “Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü hepimize kutlu olsun” diyen Kaymakam Bilgin, “Yüce Türk milletin tarihin her döneminde iz bırakan kültürü ile bağımsız yaşamış ender uluslardan birisi olmuştur” dedi.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Şiir dalında Yarımca Ortaokulu’ndan Özlem Evciler birinci olurken, kompozisyon dalında Özel Kocaeli Simya Ortaokulu’ndan Zeynep Yıldız, resim dalında da Mimar Sinan İlkokulu öğrencisi Sofiya Ela Cansız birinci oldu. Program kapsamında halkoyunları gösterisi de yapıldı.

# Kocaeli, Körfez

30 Eki 2020 - 15:49 - Gündem

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