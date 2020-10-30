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30 Eki 2020 - 15:50- Gündem G: 30 Eki 2020 - 15:53

Şehitler unutulmadı

Körfez’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında şehitlik ziyaretinde de bulunuldu. Protokol üyeleri şehitlerimizin mezarlarına çiçek bırakırken, dualar edildi.
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Körfez’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında şehitlik ziyaretinde de bulunuldu. Protokol üyeleri şehitlerimizin mezarlarına çiçek bırakırken, dualar edildi. Körfez Asri Mezarlığı içerisinde yer alan Şehitlik’te gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak ve protokol üyeleri de katıldı.

KUR’AN OKUNDU

Vatandaşların da katılım gösterdiği programda ilk olarak şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıldı. Daha sonra da mezarı başında dua edildi. Programda İlçe Müftülüğü tarafından tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu.
# Körfez

30 Eki 2020 - 15:50 - Gündem

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