Gezici TIR kenti dolaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 97. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 29 Ekim konulu marşların çalındığı gezici tır ile kentin birçok noktasındaki vatandaşlarla buluşuldu. Kocaeli valisi Seddar Yavuz’un bir süre eşlik ettiği gezici tıra vatandaşlar balkonları ve pencerelerinden marşlara eşlik ederek coşkuyla karşılık verdi.
ANLAMLI BİR ETKİNLİK
Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Koronovirüs tedbirleri kapsamında kalabalık ve izdihamın olmaması için Kocaelililere anlamlı bir etkinlik hazırladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu marşların çalındığı gezici tır vatandaşların evlerine konuk oldu. Vatandaşlar bu özel sürprizi balkonlarından ve pencerelerinde heyecanlı gözlerle izledi.
VATANDAŞLAR EVLERDE
Vatandaşlar marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi’nin gezici tırından yankılanan marşlara alkışlarla da cevap verdi. Oldukça mutlu gözlerle takip edilen etkinliğe vatandaşların ilgisi ise büyük oldu. Genci, yaşlısı Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çaldığı marşlarla 29 Ekim’in coşkusunu doyasıya yaşama fırsatı buldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.