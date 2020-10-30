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30 Eki 2020 - 15:53- Gündem G: 30 Eki 2020 - 15:55

Gezici TIR kenti dolaştı

29 Ekim konulu marşların çalındığı gezici tır ile kentin birçok noktasındaki vatandaşlarla buluşuldu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 97. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 29 Ekim konulu marşların çalındığı gezici tır ile kentin birçok noktasındaki vatandaşlarla buluşuldu. Kocaeli valisi Seddar Yavuz’un bir süre eşlik ettiği gezici tıra vatandaşlar balkonları ve pencerelerinden marşlara eşlik ederek coşkuyla karşılık verdi.

ANLAMLI BİR ETKİNLİK

 Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Koronovirüs tedbirleri kapsamında kalabalık ve izdihamın olmaması için Kocaelililere anlamlı bir etkinlik hazırladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu marşların çalındığı gezici tır vatandaşların evlerine konuk oldu. Vatandaşlar bu özel sürprizi balkonlarından ve pencerelerinde heyecanlı gözlerle izledi.

 VATANDAŞLAR EVLERDE

Vatandaşlar marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi’nin gezici tırından yankılanan marşlara alkışlarla da cevap verdi. Oldukça mutlu gözlerle takip edilen etkinliğe vatandaşların ilgisi ise büyük oldu. Genci, yaşlısı Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çaldığı marşlarla 29 Ekim’in coşkusunu doyasıya yaşama fırsatı buldu.

# Kocaeli

30 Eki 2020 - 15:53 - Gündem

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