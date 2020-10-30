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30 Eki 2020 - 18:37- Asayiş G: 30 Eki 2020 - 19:36

Karamürsel'de kafasına sıkarak intihar etti!

Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde tek katlı bir evde intihar eden İbrahim Celal E. (41) hayatını kaybetti.
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Gelen ihbarı değerlendiren Karamürsel emniyet yetkilileri olay yerine gittiklerinde İbrahim Celal E. çift kırma tüfekle intihar ettiğini tespit etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yapılan muayenesinde şahsın öldüğü tespiti yapmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı

30 Eki 2020 - 18:37 - Asayiş

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