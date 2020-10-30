Karamürsel'de kafasına sıkarak intihar etti!

Gelen ihbarı değerlendiren Karamürsel emniyet yetkilileri olay yerine gittiklerinde İbrahim Celal E. çift kırma tüfekle intihar ettiğini tespit etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yapılan muayenesinde şahsın öldüğü tespiti yapmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı