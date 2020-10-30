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30 Eki 2020 - 19:22- Gündem G: 30 Eki 2020 - 19:25

Hürriyet: İzmir’e destek için yola çıkmaya hazırız

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ege Denizi’nde meydana gelen ve başta İzmir olmak üzere birçok ilde hissedilen 6.8 şiddetindeki depremler ilgili destek açıklaması yaptı
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Ege Denizi’nde bugün saat 14.51’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkan Hürriyet depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Arama Kurtarma Ekibimiz hızlıca hazırlıklarını tamamladı. AFAD’tan gelecek haber doğrultusunda destek için yola çıkmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN İZMİR

Başkan Hürriyet, “Geçmiş olsun İzmir. Ege Denizi‘nde meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, umarım can kaybı yaşamayız. Bölge halkının yanındayız. Arama Kurtarma Ekibimiz hızlıca hazırlıklarını tamamladı. AFAD’tan gelecek haber doğrultusunda destek için yola çıkmaya hazırız.” dedi.
# destek

30 Eki 2020 - 19:22 - Gündem

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