Hürriyet: İzmir’e destek için yola çıkmaya hazırız

Ege Denizi’nde bugün saat 14.51’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkan Hürriyet depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Arama Kurtarma Ekibimiz hızlıca hazırlıklarını tamamladı. AFAD’tan gelecek haber doğrultusunda destek için yola çıkmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.
GEÇMİŞ OLSUN İZMİR
Başkan Hürriyet, “Geçmiş olsun İzmir. Ege Denizi‘nde meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, umarım can kaybı yaşamayız. Bölge halkının yanındayız. Arama Kurtarma Ekibimiz hızlıca hazırlıklarını tamamladı. AFAD’tan gelecek haber doğrultusunda destek için yola çıkmaya hazırız.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.