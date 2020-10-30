Büyükşehir'den İzmir deprem bölgesine yardım

İzmir’de meydana gelen ve çevre illerde de etkisini hissettiren deprem nedeni ile vatandaşların ve kamu kurumlarının ihtiyaçları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzatıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından 30 bin maske, 20 ton dezenfektan ve bir tır dolusu 1000 koli gıda yardımında bulunduklarını ifade etti. Başkan Büyükakın, “İhtiyaç dahilinde itfaiye, sağlık, arama kurtarma ve lojistik ekibimizle her türlü yardım ve desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.