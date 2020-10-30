Korona verilerindeki artış hız kesmiyor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2322 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 78 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 177'ye, toplam vaka sayısı ise 373 bin 154'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1703 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1703 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 322 bin 465'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 877 bin 705, ağır hasta sayısı ise 1966'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5.0 oldu.

"HASTA SAYISINI AZALTMAK İÇİN HAREKETLİLİĞİ ÜÇTE BİRİNE İNDİRMELİYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz" ifadelerini kullandı.