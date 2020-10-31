Kefken Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Forum, bir arızayı gidermek için bölgeye gelen Kandıra Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeline, bahçesindeki meyve ağacının dallarının yüksek olması nedeniyle hurmalarını toplayamadığını söyledi. Ekipler, işlerini bitirdikten sonra merdivenli araçla, ağacın yüksek dallarından hurma toplayarak Nazmiye teyzeye verdi. Forum, belediye personeline ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'a teşekkür etti. Başkan Turan'ın talimatları doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında risk grubunda bulunan vatandaşlara yardım eli uzatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
31 Eki 2020 - 10:58- Gündem Güncelleme: 31 Eki 2020 - 11:01
Meyvelerini toplayamayan Nazmiye teyzenin yardımına belediye ekipleri koştu
Kandıra'da, hurma ağacından meyvelerini toplayamayan 78 yaşındaki Nazmiye Forum'un yardımına belediye ekipleri yetişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.