Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
31 Eki 2020 - 10:58- Gündem G: 31 Eki 2020 - 11:01

Meyvelerini toplayamayan Nazmiye teyzenin yardımına belediye ekipleri koştu

Kandıra'da, hurma ağacından meyvelerini toplayamayan 78 yaşındaki Nazmiye Forum'un yardımına belediye ekipleri yetişti.
mask

Kefken Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Forum, bir arızayı gidermek için bölgeye gelen Kandıra Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeline, bahçesindeki meyve ağacının dallarının yüksek olması nedeniyle hurmalarını toplayamadığını söyledi. Ekipler, işlerini bitirdikten sonra merdivenli araçla, ağacın yüksek dallarından hurma toplayarak Nazmiye teyzeye verdi. Forum, belediye personeline ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'a teşekkür etti. Başkan Turan'ın talimatları doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında risk grubunda bulunan vatandaşlara yardım eli uzatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
# destek, Kandıra

31 Eki 2020 - 10:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı mask
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı
Büyükşehir'den İzmir deprem bölgesine yardım mask
Büyükşehir'den İzmir deprem bölgesine yardım
Hürriyet: İzmir’e destek için yola çıkmaya hazırız mask
Hürriyet: İzmir’e destek için yola çıkmaya hazırız
Gezici TIR kenti dolaştı mask
Gezici TIR kenti dolaştı
Şehitler unutulmadı mask
Şehitler unutulmadı
Körfez’de 29 Ekim coşkusu mask
Körfez’de 29 Ekim coşkusu
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
6,6 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de hissedildi! mask
6,6 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de hissedildi!
Eşiyle 1 saat arayla bıçaklandı mask
Eşiyle 1 saat arayla bıçaklandı
Sağanak yağış nedeni ile Kocaeli'de kulübe yıkıldı! mask
Sağanak yağış nedeni ile Kocaeli'de kulübe yıkıldı!
Karamürsel'de kafasına sıkarak intihar etti! mask
Karamürsel'de kafasına sıkarak intihar etti!
Vücudunda kardeşin silahından çıkan kurşunla yaşıyor mask
Vücudunda kardeşin silahından çıkan kurşunla yaşıyor
“Kocaeli tümüyle gözden çıkarılmak isteniyor” mask
“Kocaeli tümüyle gözden çıkarılmak isteniyor”

GALERİ

Dere taştı, araç ağaçta asılı kaldı! mask
Dere taştı, araç ağaçta asılı kaldı!
Kangalların saldırmadığını böyle ispatladı mask
Kangalların saldırmadığını böyle ispatladı
Bakan Selçuk, Kocaeli Türkiye’ye örnek oluyor mask
Bakan Selçuk, Kocaeli Türkiye’ye örnek oluyor
Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitaplar dağıttılar mask
Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitaplar dağıttılar
CHP’den Cumhuriyet Yürüyüşü mask
CHP’den Cumhuriyet Yürüyüşü
İzmit’te bin kişilik Zeybek mask
İzmit’te bin kişilik Zeybek
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL