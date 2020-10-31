Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nın cumhuriyet çocukları

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları da okul öncesi eğitim merkezleriyle dört dörtlük bir kutlamaya imza attı. Verdiği eğitimi ilimize getiren Montessori Anaokulu, çift yabancı dil eğitim veren Kids Anaokulu ve Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde kutlamalar oldukça renkliydi. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ayrı ayrı kutlamalarda saygıyla-minnetle anıldı. Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz da programları gururla takip etti.

MONTESSORİ ANAOKULU

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren Montessori Anaokulu’ndaki kutlama mini bir yürüyüşle başladı. Ellerinde bayraklar, dudaklarında marşlar ve kırmızı-beyaz giysileriyle çocuklar cumhuriyeti yansıttı. Programda çocuklar okudukları şiirlerle, gösterilerle adına yakışır bir cumhuriyet kutlaması yaptı.

KİDS ANAOKULU

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta eğitim veren Kids Anaokulu’nda da benzer gösterilere yer verildi. Program vatanına sahip çıkan şehitlerimiz anısına saygı duruşuyla başladı, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. “İzindeyiz Yüce Atam” gösterileri ile Sevgi Çiçekleri Sınıfı, Atatürk Çocuk şarkısı eşliğinde Sevgi Melekleri Sınıfı, Sonsuza Dek şarkısı ile Sevgi Kelebekleri Sınıfı sahnedeydi. Dalga Dalga Bayrağım şarkısı eşliğinde bayrak tutma gösterisi alkışı hakederken programın sonunda 10.yıl Marşı okundu, Cumhuriyet Pastası kesildi.

GÜNDÜZBAKIM EVİ

İzmit Yenişehir Mahalesi Karanfilli Sokak No:9 adresinde hizmet veren Bilgi Köprüsü Gündüz Bakımevi miniklerinin Cumhuriyet Bayramı kutlaması" parmak ısırttı. Kurumun 25-66 Ay aralığındaki çocukları kırmızı-beyaz giysileri ve üzerinde 29 Ekim yazılı tişörtleriyle pırıl pırıl güne hazırlanmıştı. Okudukları şiirler, marşlar gururları okşadı.