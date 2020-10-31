Başhekim yardımcısının babası, depremde can verdi

Alınan bilgiye göre Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Op. Dr. Yusuf Atakan Baltrak'ın babası Ahmet Baltrak (69), önceki gün İzmir’de meydana gelen deprem sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan emekli Ahmet Baltrak’ın cenazesinin İzmir’de toprağa verilmesi bekleniyor.