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31 Eki 2020 - 11:24- Asayiş G: 31 Eki 2020 - 12:37

Başhekim yardımcısının babası, depremde can verdi

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Yusuf Atakan Baltrak'ın babası Ahmet Baltrak (69), önceki gün İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybetti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Op. Dr. Yusuf Atakan Baltrak'ın babası Ahmet Baltrak (69), önceki gün İzmir’de meydana gelen deprem sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan emekli Ahmet Baltrak’ın cenazesinin İzmir’de toprağa verilmesi bekleniyor.

# Derince, çocuk, eğitim

31 Eki 2020 - 11:24 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Dr Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.Mekanı cennet olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ekim 11:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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