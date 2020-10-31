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31 Eki 2020 - 11:52- Spor G: 31 Eki 2020 - 11:55

Gül Köksal gözyaşları ile son yolcuğuna uğurlandı

Kocaelispor’un eski kaleci ve kaleci antrenörlerinden, yıllardır Engin Korukır’ın ekibinde olan Serik Belediyespor’un kaleci antrenörü Nihat Köksal’ın eşi Gül Köksal hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata veda eden Gül Köksal eşi Nihat Köksal’ın omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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17 Ekim’de Gebze’de çalıştığı paketleme fabrikasında verilen molada dinlenirken beynine attığı pıhtı nedeni ile beyin kanaması geçiren Gül Köksal yaşam mücadelesini kaybetti. Yalova’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 2 evlat sahibi Gül Köksal’ın durumu ağırdı ve tedavisi uyutularak yapılıyordu.

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Yalova’da özel bir hastanede vefat eden Gül Köksal’in cenazesiKörfez İlimtepe Camii'nden kaldırıldı. Cenazeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcıları Levent Yılmaz, Osman Yurt, İbrahim Çırpan, Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik, Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın, Serik Belediyespor Teknik Direktörü Engin Korukır, Kocaelispor yöneticilerinden Engin Koyun, Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Ramiz Soydaş, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Kocaelispor’un eski futbolcularından Sinan Uğur, Fevzi Açıkgöz, Faruk Sarman, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Kocaelispor Tesisler Amiri Volkan Elmaser, İlimiz spor adamlarından, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu  Kocaelispor’un masörü Ali Arslan, merhumenin akrabaları ve sevenleri katıldı. Nihat Köksal ve çocukları Batuhan ile Büşra’nıntaziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

 

 

# Kocaeli, Gebze, Körfez, Kocaelispor

31 Eki 2020 - 11:52 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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