Büyükşehir, yağmura karşı tedbirini aldı

Kocaeli’de akşam saatlerinde bastıran yağmura karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm bölgelerinde gerekli önemleri aldı. Şiddetli yağışa karşı 735 personel ile tüm kentte görev başında olan Büyükşehir, olumsuzlukların yaşanmaması için ekipleri belirli noktalarda konuşlandırdı. Vatandaşların, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yağış boyunca teyakkuzda olan Kocaeli İtfaiyesi’nden 20, Zabıta Daire Başkanlığı’ndan 20 ve İSU Genel Müdürlüğü’nden 12 ekip sahada yer alıyor. Kocaeli genelinde 12 ilçede birçok noktada görev yapan ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması için hızlı bir şekilde su taşkınlarına, tıkanma ihtimali olan mazgallara ve su birikintilerine müdahale ediyor.

735 PERSONEL TEYAKKUZDA

Ekipler olası ağaç devrilme vakalarına da anında müdahale edildiğini belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yağış sırası ve sonrasında 735 personelle teyakkuzda olmaya devam edeceğini belirtti.