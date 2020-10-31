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31 Eki 2020 - 12:23- Gündem G: 31 Eki 2020 - 12:27

CHP'li başkanın acı kaybı

CHP Körfez İlçe eski Gençlik Kolları Başkanı Baran Irmak’ın dedesi Süleyman Irmak hayatını kaybetti
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CHP Körfez İlçe eski Gençlik Kolları Başkanı Baran Irmak’ın koronaya yakalanan dedesi Süleyman Irmak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ekim ayında koronavirüse yakalanan ve hastanede yoğun bakıma alınan Süleyman Irmak (75) için 19 Ekim tarihinde hastalığı atlatmış kişilerden kan aranmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Süleyman Irmak hastalığı yenemedi ve bu sabaha karşı vefat etti. Körfez Kuzey Mahallesi’nde oturan Süleyman Irmak’ın memleketi olan Sivas İmranlı Kapıkaya Köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
# Körfez

31 Eki 2020 - 12:23 - Gündem

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