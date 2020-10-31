İşte Körfez'de vaka sayısı en yüksek mahalle

Körfez Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilçedeki en yüksek vaka sayısına sahip mahalle olduklarını duyurdu. Zorlu,“Hayırlı cumalar, Hacı Osman Mahallesi Muhtarlığımızdan duyurulur; Mahallemiz Körfez’de covid 19 pozitif vaka sayısı en yüksek olan mahalle ve her geçen gün sayı artmaktadır. Bu demektir ki bir çoğumuz kurallara uymuyoruz kendimizi, sevdiklerimizi ve bir çok insanın sağlığını hiçe sayıyoruz. Lütfen kurallara uyalım uymayanları uyaralım” ifadelerini kullandı.