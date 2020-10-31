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31 Eki 2020 - 13:24- Spor G: 31 Eki 2020 - 13:26

Belediye Derincespor’da Mustafa Polat şoku!

Belediye Derincespor’da Sportif Direktör Mustafa Polat’ın son Covid-19 testi pozitif çıktı.
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Sezon başından beri Covid illeti ile mücadele eden ve tam 14 futbolcusunun testinin pozitif çıktığı Derince ekibinde bu kez Mustafa Polat şoku yaşanıyor. Kulübün kilit isimlerinden Polat’ın salı günkü test sonucu negatif çıkmasına rağmen perşembe günü yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı ve evinde tedavisi süren deneyimli spor adamının 14 günlük karantina süreci başladı.
# Derince

31 Eki 2020 - 13:24 - Spor

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