İzmit'te korkutan görüntü! Her yer kırmızıya büründü

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın halini alan koronavirüs Türkiye’de etkisini arttırmaya devam ediyor. Haziran ayı itibari ile normalleşme sürecine gidilmesi ve kış aylarının gelmesi ile birlikte vaka sayısı artmaya devam ediyor. Eylül ayından beri Türkiye’de günlük vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor.
309 YENİ VAKA
Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesinde bölge bölge vaka sayısı, hastane yatışı, taburcu sayısı gibi rakamlar yayınlanıyor. 29 Ekim itibari ile Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu Doğu Marmara bölgesinde 309 yeni vaka görüldü.
İZMİT RİSKLİ BÖLGE
Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirmiş olduğu ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması Kocaeli’de yaşanan artışı gözler önüne serdi. Kocaeli’nin en kalabalık ikinci ilçesi İzmit kırmızıya bürünerek riskli bölge ilan edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.