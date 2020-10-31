İzmit'te korkutan görüntü! Her yer kırmızıya büründü

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın halini alan koronavirüs Türkiye’de etkisini arttırmaya devam ediyor. Haziran ayı itibari ile normalleşme sürecine gidilmesi ve kış aylarının gelmesi ile birlikte vaka sayısı artmaya devam ediyor. Eylül ayından beri Türkiye’de günlük vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor.

309 YENİ VAKA

Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesinde bölge bölge vaka sayısı, hastane yatışı, taburcu sayısı gibi rakamlar yayınlanıyor. 29 Ekim itibari ile Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu Doğu Marmara bölgesinde 309 yeni vaka görüldü.

İZMİT RİSKLİ BÖLGE

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirmiş olduğu ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması Kocaeli’de yaşanan artışı gözler önüne serdi. Kocaeli’nin en kalabalık ikinci ilçesi İzmit kırmızıya bürünerek riskli bölge ilan edildi.