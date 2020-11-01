Gelecek Partisi’nde kurultay heyecanı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek partisi, 1’inci Olağan Genel Kurultayı bugün Ankara Anka Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Kurultayda oy kullanacak olan İl Teşkilatı’nın tamamı oy kullanmak için Ankara’da yerini aldı. Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ve İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’ın kurucular kurulu üyesi olması ve doğal delege olması ile birlikte toplamda 28 kişi oy kullanacak.
DOĞAN DEMİR YENİDEN SEÇİLECEK
Gelecek Partisi’nin gerçekleştirdiği kurultay itibari ile artık her türlü seçime girmeye hak kazandı. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun seçilmiş başkan olacağı kurultayda 60 yönetim kurulu üyesi belirlenecek. Öte yandan 15 kişilik genel başkan yardımcıları da belirlenecek. Mevcut Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir’in tekrar genel başkan yardımcısı seçileceği öğrenildi.
“ÜYE BULAMAZ DEMİŞLERDİ”
Gelecek Partisi’nin zorluklarla kurulduğunu ifade eden Gelecek Partisi İl Başkanlı Ömer Faruk Başaran, “1’inci Olağan Genel Kurultayı ile aşılamaz denilen eşiği bugün itibari ile bırakacağız. Bize parti kuramazlar demişlerdi, partimizi tüm Türkiye’yi kapsayan Türkiye mozaiğini yansıtan kurucularımızla kurduk. Bize kursalar bile örgütlenemezler, üye bile bulamazlar demişlerdi” ifadelerini kullandı.
“BASKIYA RAĞMEN KONGREMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
Partisinin gelecek vadettiğini ifade eden Başaran, “Fakat biz 70 ilin teşkilatını oluşturduk bile. Her türlü baskıya, yıldırmaya rağmen biz 1’inci Olağan Genel Kurultayı gerçekleştiriyoruz. Kimse ümitsiz olmasın, kimse karamsarlığa kapılmasın. Partimiz ülkemizi hak, özgürlük ve refah seviyesine çıkartmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Tüm halkımıza güvenli, güçlü ve adaletli bir gelecek vadediyoruz” dedi.
KONGRE DELEGELERİ
Ömer Faruk Başaran
Doğan Demir
Ayşe Nur Güden
Barış Bektaş
Çiğdem Cengiz
Deniz Akgül
Ergün Türk
Fatih Büyükavcı
Fethi Özlü
Fırat Türker
Filiz Giray
Gülşen Efe
Hasan Arabacı
Kadriye Güner
Mehmet Fatih Şıkoğlu
Murat Sari
Müslüm Osmanoğlu
Ömer Uçar
Özgür Güven
Özkan Kan
Sema Bozaba
Serap Çakır
Sevil Koç Bora
Suna Demir
Süleyman Aydınlık
Ümit Yıldız
Yunus Küçükpolat
Zeki Sari
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.