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01 Kas 2020 - 00:00- Siyaset G: 31 Eki 2020 - 18:22

Gelecek Partisi’nde kurultay heyecanı

Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi bugün 1’inci Olağan Kurultayı’nı Ankara Anka Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Davutoğlu’nun seçilmiş genel başkan olacağı kurultayda Kocaeli’den doğal delege olan İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ve 26 delege oy kullanacak

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek partisi, 1’inci Olağan Genel Kurultayı bugün Ankara Anka Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Kurultayda oy kullanacak olan İl Teşkilatı’nın tamamı oy kullanmak için Ankara’da yerini aldı. Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ve İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’ın kurucular kurulu üyesi olması ve doğal delege olması ile birlikte toplamda 28 kişi oy kullanacak.

DOĞAN DEMİR YENİDEN SEÇİLECEK

Gelecek Partisi’nin gerçekleştirdiği kurultay itibari ile artık her türlü seçime girmeye hak kazandı. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun seçilmiş başkan olacağı kurultayda 60 yönetim kurulu üyesi belirlenecek. Öte yandan 15 kişilik genel başkan yardımcıları da belirlenecek. Mevcut Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir’in tekrar genel başkan yardımcısı seçileceği öğrenildi.

“ÜYE BULAMAZ DEMİŞLERDİ”

Gelecek Partisi’nin zorluklarla kurulduğunu ifade eden Gelecek Partisi İl Başkanlı Ömer Faruk Başaran, “1’inci Olağan Genel Kurultayı ile aşılamaz denilen eşiği bugün itibari ile bırakacağız. Bize parti kuramazlar demişlerdi, partimizi tüm Türkiye’yi kapsayan Türkiye mozaiğini yansıtan kurucularımızla kurduk. Bize kursalar bile örgütlenemezler, üye bile bulamazlar demişlerdi” ifadelerini kullandı.

“BASKIYA RAĞMEN KONGREMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Partisinin gelecek vadettiğini ifade eden Başaran, “Fakat biz 70 ilin teşkilatını oluşturduk bile. Her türlü baskıya, yıldırmaya rağmen biz 1’inci Olağan Genel Kurultayı gerçekleştiriyoruz. Kimse ümitsiz olmasın, kimse karamsarlığa kapılmasın. Partimiz ülkemizi hak, özgürlük ve refah seviyesine çıkartmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Tüm halkımıza güvenli, güçlü ve adaletli bir gelecek vadediyoruz” dedi. 

KONGRE DELEGELERİ

Ömer Faruk Başaran

Doğan Demir

Ayşe Nur Güden

Barış Bektaş

Çiğdem Cengiz

Deniz Akgül

Ergün Türk

Fatih Büyükavcı

Fethi Özlü

Fırat Türker

Filiz Giray

Gülşen Efe

Hasan Arabacı

Kadriye Güner

Mehmet Fatih Şıkoğlu

Murat Sari

Müslüm Osmanoğlu

Ömer Uçar

Özgür Güven

Özkan Kan

Sema Bozaba

Serap Çakır

Sevil Koç Bora

Suna Demir

Süleyman Aydınlık

Ümit Yıldız

Yunus Küçükpolat

Zeki Sari

# Gelecek Partisi, İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir

01 Kas 2020 - 00:00 - Siyaset

Muhabir Serkan Üldeş

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