"Şirketlere para, Kocaeli halkına zehir"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Gergerlioğlu, Kocaeli’de lastik yakma tesisi ile ilgili kanun teklifine tepki göstererek, “Cumhur İttifakı Kocaeli’de lastik yakarak enerji üretip yandaş şirketlere para kazandırmaya çalışıyor ama bu arada Kocaeli halkını kanser edecekler. Biz şiddetle bu konunun karşısında olacağız” dedi.

“SON DERECE TEHLİKELİ BİR TEKLİF”

Gergerlioğlu, “Elektrik Piyasası Kanun Teklifi, AK Partili milletvekillerinin oylarıyla Sanayi ve Teknoloji Komisyonu’na getirildi. Bu teklif son derece tehlikeli bir teklif. Biz milletimize buradan bu büyük tehlikeyi haber vermek istiyoruz bugün. Orman atıklarının, lastiklerin, çöpün yakılması suretiyle elektrik elde edilmesi planlanıyor. Bu ne demek? Ayrıştırılmayan maddeler vasıtasıyla da üretilen elektriğin yanı sıra hava kirliliğinin ortaya çıkması demek. Yasa teklifi ile bu şekilde bir yakarak enerji elde etme girişimi biyokitle tanımı içerisine alınıyor. Bir doktor olarak Kocaeli’deki kanser vakalarını yıllardır takip ettim ve bizi çok üzdü, çok yüksek oranda bir kansere yakalanma oranı var” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ HALKI ZEHİR SOLUYACAK”

Sanayi tesislerinin halkın sağlığını tehlikeye attığını, kanser ettiğini ortaya çıkaran tüm bilim insanlarının cezalandırıldığını belirten Gergerlioğlu, “Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de 500 bin tane lastiği yakarak elektrik elde edeceklermiş ve buradan da şirketler para kazanacak, Kocaeli halkı ise zehir soluyacak işin özeti bu. Bakın Kartepe’de yapılması düşünülüyor bu eylemin. Yeni lastikler yakılarak Kocaeli’nin havası kirletilmiş olacak. 550 bin ton ömrünü tamamlamış lastik var Türkiye’de ve bunun ne kadarının Kocaeli’de yakılacağı da belli değil. Bakın dehşet veren rakamlar bunlar. Şimdi lastikten enerji elde etme mevzusu hiçbir yerde uygulanmıyor” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR RANT KAPISI”

Yakıldıktan sonra ciddi miktarda bir karbon siyahı oluşacağını belirten Gergerlioğlu, “Hangi illerimiz tehdit altında? Kocaeli, Düzce ve Erzincan. Ben Kocaeli milletvekiliyim Kocaeli’nin büyük tehlikesine dikkat çekiyorum kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Yasa teklifi sunuldu, komisyondan geçti ama biz genel kurulda bunun geçmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buradan Kocaeli halkına mesajımdır. Biz bu tehlikenin farkındayız. Büyük bir rant kapısı açılmaya çalışılıyor, son derece tehlikeli bir durum. Biz şiddetle bu konunun karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.