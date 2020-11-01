Belediye Derince’de kongre zamanı!

İŞTE BELEDİYE DERİNCEPSOR’UN YENİ YÖNETİMİ
Ahmet Güntepe–(Başkan)–Fırın sahibi, Derince Fırıncılar Odası Başkanı
Haşmet Uçar–Yatsan Tempur Mağazası sahibi, Kocaelispor Eski Basın Sözcüsü
Mustafa Polat – Belediye Derincespor Sportif Direktörü
Osman Cömert – Derince Belediyesi Spor Müdürü, Belediye Derincespor İdari İşlerden Sorumlu yöneticisi
Eren Kazgan – Özcanlar İnşaat sahibi, müteahhit
Savaş Emiroğlu – Gümrük Müşavirliği firması sahibi
Abdurrahman Kaya–Günkay Marketler sahibi
Mahmut Koyun – YelkentAŞ. İnşaat Firması – Engin Koyun’un kardeşi
Necdet Yuca –Derince Terziler Mahalle Muhtarı, Derincespor’un eski yöneticilerden, esnaf
Hüseyin Gezer– Eczacı – Cihan Hastanesi ortaklarından – KOTO Yönetim Kurulu Üyesi – Umuttepe’de yurtları var.
Recep Kaçmaz – Kaçmaz Turizm sahibi
Ethem Olgun–DSİ üst düzey yönetici – Derincespor eski başkanlarından
Murat Subaşı - Nakliyeci
Ahmet Özer – Un fabrikası sahibi
Kenan Öge – Derinceli, müteahhit
Süleyman Çiftçi – Gıda üzerine firma
Adem Kırak– Galerici
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.