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01 Kas 2020 - 01:00- Spor G: 31 Eki 2020 - 17:27

Belediye Derince’de kongre zamanı!

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor pazartesi genel kurulunu yapacak. Kongre, Derince Belediyesi Tesisleri’nde saat 17.30’da başlayacak. Mevcut başkan Ahmet Güntepe’nin tek liste ile gireceği kongrenin ardından Güntepe güven tazeleyecek. Güntepe’nin yönetimi 17 kişiden oluşacak.

Erdem ÖVÜÇ
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İŞTE BELEDİYE DERİNCEPSOR’UN YENİ YÖNETİMİ

Ahmet Güntepe–(Başkan)–Fırın sahibi, Derince Fırıncılar Odası Başkanı

Haşmet Uçar–Yatsan Tempur Mağazası sahibi, Kocaelispor Eski Basın Sözcüsü

Mustafa Polat – Belediye Derincespor Sportif Direktörü

Osman Cömert – Derince Belediyesi Spor Müdürü, Belediye Derincespor İdari İşlerden Sorumlu yöneticisi

Eren Kazgan – Özcanlar İnşaat sahibi, müteahhit

Savaş Emiroğlu – Gümrük Müşavirliği firması sahibi

Abdurrahman Kaya–Günkay Marketler sahibi

Mahmut Koyun – YelkentAŞ. İnşaat Firması – Engin Koyun’un kardeşi

Necdet Yuca –Derince Terziler Mahalle Muhtarı, Derincespor’un eski yöneticilerden, esnaf

Hüseyin Gezer– Eczacı – Cihan Hastanesi ortaklarından – KOTO Yönetim Kurulu Üyesi – Umuttepe’de yurtları var.

Recep Kaçmaz – Kaçmaz Turizm sahibi

Ethem Olgun–DSİ üst düzey yönetici – Derincespor eski başkanlarından

Murat Subaşı - Nakliyeci

Ahmet Özer – Un fabrikası sahibi

Kenan Öge – Derinceli, müteahhit

Süleyman Çiftçi – Gıda üzerine firma

Adem Kırak– Galerici

# Kocaelispor, Derince

01 Kas 2020 - 01:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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