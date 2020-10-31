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31 Eki 2020 - 19:20- Gündem G: 31 Eki 2020 - 19:24

Koca duyurdu: Ağır hasta sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Ekim Cumartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybederken 2 bin 213 yeni hasta tespit edildi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 252’ye yükseldi. Bugün toplam 124 bin 109 test yapılırken, 2 bin 213 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 375 bin 367 oldu. Bugün iyileşen bin 506 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 323 bin 971’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5.0, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 75 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI ARTTI

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı.

* Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.

* Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

31 Eki 2020 - 19:20 - Gündem

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