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31 Eki 2020 - 20:15- Spor G: 31 Eki 2020 - 20:16

Bahattin’e makas! Mesut yedek başladı…

Kocaelispor’da Teknik Direktör Erhan Altın, 0-0 sona eren Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının kadrosundan iki değişiklik yaptı.
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Çarşamba günkü maçta sahaya 11’de çıkan Bahattin Köse, Velimeşe maçına yedek çıktı. Batuhan Er’in santrafor olarak oynadığı mücadelede Niğde maçında risk edilmeyen Benhur 11’deki yerini aldı. Bahattin ile birlikte Mesut Özdemir de forma bekleyen isim oldu. Murat Cem 11’de düşünülen isim oldu. Yeşil siyahlılar son gece maçına Bayram, Semih, Gökhan, Kemal Can, Numan, Murat Cem, Muhammed, Benhur, Ramazan, Yiğitali ve Batuhan Er 11’i ile başladı.

31 Eki 2020 - 20:15 - Spor

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