Demek ki neymiş! Koşunca oluyormuş... 2-1

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, ligdeki 7. Maçında, Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’u konuk etti. Sezonun en etkili futbolunu oynayan, ancak son bölümlerde maçı yine krize sokan yeşil siyahlılar, Batuhan Er ve Benhur’un golleri ile 2-1 kazandı. Puanını 14’e çıkaran Körfez, haftayı 5. sırada tamamladı. Kocaelispor salı günü kupanın üçüncü turunda Süper Lig takımı Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Bir sonraki lig maçı ise 11 Kasım Çarşamba günü Ankara Demirspor ile deplasmanda 13.00’te

BATUHAN SİFTAH YAPTI

Kocaelispor son gece maçına istekli ve agresif başladı. İlk 10 dakika içinde rakibi sağlı sollu ataklarla bunaltan yeşil siyahlıların hızı, 15. dakikadan sonra kesildi. Benhur, Ramazan ve Yiğitali ile ofans hattında etkili olmak isteyen Kocaelispor’un aradığı gol, 41. dakikada geldi. Velimeşe ceza sahası içinde oluşan karambolde Murat Cem topu kaleye göndermek istedi ve kale direğine çarptı. Boşta kalan topu takip eden Batuhan kafa vuruşu ile topu boş kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirerek, kendisi adına bu sezonki ilk golünü de atmış oldu. İlk yarıda kalesinde pozisyon vermeyen Kocaelispor, soyunma odasına önde girdi.

BENHUR YILDIZLAŞTI

Kocaelispor ikinci yarıda da etkili bir futbol ortaya koydu. 67’de Batuhan çok şanssız bir an yaşadı ve topu direkten döndü. Yeşil siyahlılar 70. dakikada 2-0 öne geçti. Sağdan Ramazan rakibinden sıyrıldı ve topu son çizgiden çevirdi. Günün iyilerinden Benhur’un şutunda top ağlara gitti, skor 2-0 oldu. Velimeşeliler golün ardından, topun dışarıdan çevrildiğini söyleyerek uzun süre hakemlere tepki gösterdi, ama sonuç değişmedi.

SON BÖLÜMDE STRES YAPTIK

Maçın 90. dakikasında Embiya’nın golü ile fark 1’e indi. Uzatma anları stresli bir geçti. 90+4’te Velimeşe beraberliği bulabilirdi. Çalan son düdük ile birlikte maçı 2-1 kazanan Kocaelispor puanını 14’e çıkardı. Yeşil siyahlılar salı günü Ankaragücü ile kupa maçında karşılaşacak. Kocaelispor bir sonraki maçını 11 Kasım’da Ankara Demirspor ile deplasmanda oynayacak.

KOCAELİSPOR: 2 – ERGENE VELİMEŞE: 1

KOCAELİSPOR

1 BAYRAM OLGUN**

4 KEMAL CAN *

9 BATUHAN ER***

(Dk. 81 BAHATTİN ?)

14 YİĞİTALİ BAYRAK***

(Dk. 81 MESUT ÖZDEMİR*)

22 MURAT CEM *

(Dk. 82 BİLAL ÇUBUKÇU*)

27 SEMİH KARADENİZ***

41 GÖKHAN MERAL***

61 NUMAN ÇÜRÜKSU***

72 MUHAMMED GÖNÜL.*

77 BENHUR KESER**

(Dk. 82 HAKAN DEMİRCİ*)

88 RAMAZAN ÇEVİK***



YEDEKLER

17 İSMET YUMAKOĞULLARI

3 ERDİNÇ KARAKAŞ

11 CEREM TALHA DİNÇER

24 MERVAN YUSUF YİĞİT

57 TAHA BATUHAN

80 İRFAN BAŞARAN



ERGENE VELİMEŞE

1 EMRE YILMAZ**

3 ALİŞAN URAL**

21 FATİH ATEŞ**

10 ÇINAR TARHAN***

(Dk. 76 ÖMER SALİH*)

11 ERGUN CENGİZ**

5 SEMİH KAHRAMAN**

(Dk. 65 EMBİYA AY.**)

26 SEMİH CEYLAN**

34 CİHAN CAN**

(Dk. 76 ÖMER ESENKAYA*)

70 YÜKSEL ŞİŞMAN**

14 FURKAN KÜLEKCİ**

69 ESER AKBAŞ**



YEDEKLER

99 EMRE GÜLER

54 YUSUF TANTAN

59 EMİRHAN KAHRAMAN

66 SEMİH ERGÜL

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül**, Sezgin Altun*, İlker Ayten**

SARI KARTLAR: Dk. 43: Alişan, Dk. 70 Emre Yılmaz (Velimeşe) Dk. 81 Benhur (Kocaelispor)

GOLLER: Dk. 41: Batuhan, Dk. 70: Benhur (Kocaelispor) Dk. 90 Embiya (Velimeşe)

İKİ SONUÇ:

KOCAELİSPOR:2-E.VELİMEŞE:1

Afjet Afyon:2-Niğde Anadolu:1

HAFTANIN MAÇLARI:

11 Kasım Çarşamba (13.00)

Amed Sportif

-

Manisa FK

Ankara Demirspor

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Kocaelispor

Ergene Velimeşe

-

Afjet Afyon

Hekimoğlu Trabzon

-

Zonguldak K.

Kahramanmaraş

-

Sarıyer

Niğde Anadolu FK

-

İnegölspor

Sancaktepe FK

-

Çorum FK

Şanlıurfaspor

-

Hacettepe

24Erzincanspor

-

Gümüşhane

Kocaelispor'da Sportif Direktör olarak Seyit İçgül oluyor... Karabükspor'un şampiyonluğunda da görevdeydi. Konyaspor'da da çalıştı...