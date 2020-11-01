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01 Kas 2020 - 13:07- Asayiş G: 01 Kas 2020 - 13:10

Kural ihlali yapan 191 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 191 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 31 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 810 iş yeri denetlenirken 16 bin 612 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 12 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 166 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 şahsa ve 5 iş yerine ve ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye olmak üzere toplam 191 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 31 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
# Kocaeli

01 Kas 2020 - 13:07 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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