Başkan Hürriyet’ten İzmir’e yardım çağrısı

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık depremin hemen ardından arama kurtarma ve sosyal destek ekipleriyle birlikte deprem bölgesine giden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Hürriyet, İzmit halkına İzmirli depremzedeler adına battaniye, çadır, ısıtıcı, hijyenik ped ve bebek bezi gibi acil ihtiyaçlar için yardım çağrısında bulundu.

İZMİT HALKI İZMİRLİ KARDEŞLERİNİN YANINDA OLACAK

Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, “Depremin ne demek olduğunu ne acılar yaşattığını çok iyi biliyoruz. 17 Ağustos Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçse de hala acıları içimizde. Şimdi İzmir’de bizim yaşadığımız acıları yaşıyor. Önceki gün meydana gelen depremde maalesef yaşamını yitiren vatandaşlarımız yaralanan insanlarımız var. Çok iyi biliyorum ki; İzmit halkının vicdanı ve yardımları İzmirli kardeşlerinin yanında olacak” dedi.

YARDIMLAR DOLPHİN AVM YANINDA TOPLANACAK

Başkan Hürriyet açıklamasının devamında, “Bugün İzmir’den aldığımız bilgiler doğrultusunda; battaniye, çadır, ısıtıcı, hijyenik ped, bebek bezi yardımlarınızı Pazar günü 12:00’dan itibaren başlamak üzere Pazartesi günü akşam saatlerine kadar Dolphin AVM yanında bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’ne bekliyoruz. Haydi İzmit. Depremin yaşattığı acıları biraz olsun dindirelim ve “Sizi en iyi biz anlarız” diyerek, kardeş elimizi İzmir’e uzatalım” ifadelerinde bulundu.