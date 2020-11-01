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01 Kas 2020 - 13:51- Gündem G: 01 Kas 2020 - 13:54

Derince İzmir için tek yürek

Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi, İzmir’deki depremin ardından yardım kampanyası başlatırken Çenesuyu da su ihtiyacının karşılanması için deprem bölgesine yardım tırları gönderdi
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Merkezi İzmir’in Seferihisar açıkları olan ve geniş bir çevreyi etkileyen depremin ardından, yurdun birçok noktasından yaraları sarmak için yardımlar ve ekipler deprem bölgesine doğru yola çıktı. Derince Belediyesi ve Türk Kızılayı Derince Şubesi tarafından da deprem bölgesine katkı sağlamak için bir yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katkı sunmak isteyen Derincelilerin kuru gıda, bakliyat, yeni battaniye ve hijyen malzemelerinden oluşan ayni yardımları Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi No: 7 adresinde bulunan Kızılay Derince Şubesi'ne bırakılabileceği iletişim için 05327106970 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi. Yine deprem bölgesine nakdi olarak yardım etmek isteyen vatandaşların Türk Kızılayı Derince Şubesi’nin TR 61 0001 0005 5400 0018 6872 36 İBAN No’lu hesabına ödeme yapabilecekleri belirtildi.

ÇENESUYU'NDAN İZMİR'E SU YARDIMI

Türkiye'nin yardım için adeta seferber olduğu İzmir depremi için Derince Belediyesi iştiraki Çenesuyu da katkı sağlamaya devam ediyor. Toplumsal konulardaki hassasiyetiyle bilinen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün talimatıyla Çenesuyu A.Ş.’de hazırlanan sular yardım tırlarıyla birlikte deprem bölgesine gönderildi. Devletimizin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde adeta seferber olduğunu belirten Başkan Aygün, yaptığı açıklama duyarlı vatandaşları yardım kampanyasına katkı sunmaya davet etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından mesaj yayımlayan Başkanı Aygün, “Gün Birlik Olma, Dayanışma Günü. Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz yardım kampanyamıza katkılarınızı beklerken Çenesuyu'ndan hazırladığımız su dolu tırlarımızı deprem bölgesine dualarla yolcu ettik. Rabbim, katkıda bulunan herkesten razı olsun” dedi.

# Derince

01 Kas 2020 - 13:51 - Gündem

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