Kaza, saat 12.30 sıralarında Kartepe Kayak Merkezi yolu Sisli Vadi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayak merkezinden Kartepe şehir merkezine iniş istikametinde ilerleyen Özlem Y. idaresindeki 54 E 2924 plakalı hafif ticari araç, bir anda sürücünün idaresinden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken araç şarampole uçarken, araç sürücüsü yaralandı. Bu sırada yoldan geçen Zafer Gökmen adlı sürücü ormanlık alana uçma ihtimaline karşı kaza yapan aracı çekme halatı ile 34 ZFR 41 plakalı arazi aracının vincine bağlayarak, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA YAPAN ARACI KENDİ ARACINA BAĞLADI

Aracın şarampole yan yattığını görünce yardıma koştuğunu söyleyen Zafer Gökmen, “Ambulans geldiğinde araba kayıyor diye ambulans görevlileri hastayı çıkaramayınca kendi aracıma bağladım kaza yapan aracı. Araç kaymasın diye şimdi çekiciyi bekliyoruz. Aşağısı bayağı uçuruma gidiyor. Burada bir mekanın işletmeciliğini yapıyorum. Bu aracı da burada meydana gelecek kazalarda araçları kurtarmak için yapmıştık” dedi.