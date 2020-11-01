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01 Kas 2020 - 14:04- Eğitim G: 01 Kas 2020 - 14:06

GTÜ, İzmir depremini araştırıyor 

Deprem ve etkilerine yönelik araştırmalar yapan GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir depreminin ardından çalışmalara başladı.  
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Deprem araştırmaları, yapıların deprem dayanıklığı için teknolojiler, erken uyarı sistemleri üzerine yoğun araştırmalar ve çözümler üreten Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir depremi çıktıları için harekete geçti. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın deprem sonrası yaptığı açıklamada "GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deprem ve Yapı Mühendisliği programı öğretim üyeleri tarafından 30 Ekim İzmir depremi ile ilgili depremin oluş mekanizmasının ve Seferihisar’da oluşan süpürtü dalgalarının (tsunami) incelenmesine, kuvvetli yer hareketi ölçümlerinin değerlendirilmesine, yıkılan binalarla ilgili bilgi toplanılmasına başlanmıştır. Sonuçlar kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı. 
# Gebze

01 Kas 2020 - 14:04 - Eğitim

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