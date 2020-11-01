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01 Kas 2020 - 15:05- Gündem G: 01 Kas 2020 - 15:09

Belediyenin verdiği kömürleri satışa çıkardı!

Derince'de, P.A. internette belediyenin kendisine verdiğini belirttiği 1 ton 200 kilo kömürü, 950 liradan satışa çıkardı.

Demirören Haber Ajansı
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Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde P.A. isimli bir kişi belediyenin verdiği kömürleri internette satışa çıkardı. P.A., 1 ton 200 kilo ağırlığındaki 47 çuval kömürü 950 liraya satışa çıkartırken, ilanda, "Kömür 1 ton 200 kilo. Belediye verdi ama taşınıyorum. Gel al git 47 çuval" bilgilerine yer verdi.
# Derince

01 Kas 2020 - 15:05 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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