EMEP’de üçüncü Arzu Erkan dönemi

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütünün 9. Olağan kongresi bugün İzmit Engelsiz Kafe’de yapıldı. Mevcut İl Başkanı Arzu Erkan’ın tek aday olarak katıldığı kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Pandemi nedeni ile kısıtlı sayıda katılımın olduğu kongreye HDP Kocaeli İl Yönetimi, Yapı Yol-Sen Şube Başkanı Ethem Kartal, Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, Körfez Emekli Sen Şube Başkanı Ali Oral, CHP Körfez İlçe Yöneticisi İbrahim Şekir, TMMOB Kocaeli Başkanı Murat Kürekçi, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş, CHP İl Kadın Kollar Başkanı Songül Kaya, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş ve Dilovası’nda direnişte olan Systeamair HSK işçileri katılım sağladı.

“DEPREM VERGİLERİ NERE GİDİYOR”

Kongrenin siyasi konuşmalar bölümünde İl Başkanı Arzu Erkan partililere seslendi. Kongredeki konuşmasında iktidarı eleştiren Erkan konuşmasın şu ifadeleri kullandı: “Salgının başından beri ‘Salgın sürecinde siyaset yapılmaz. Salgın, siyaset üstüdür.’ deniliyor. İzmir’de yaşanan depremden sonra da ‘Deprem, siyaset üstüdür.’ deniliyor fakat ne deprem ne salgın siyaset üstü değil, tam tersine siyasetin ta kendisidir. Deprem nedeniyle yıkılan 17 bina var ve bu iktidar 2 gündür bu binalara yeterli müdahaleyi yapamıyor. Bizlerden alınan deprem vergileri nerelere harcanıyor. Biz bu vergilerin nerelere harcandığını veya harcanmadığını soruyoruz bu vergilerin peşine düşeceğiz.

“KAYYUM ATANMAYAN HDP BELEDİYESİ KALMADI”

Biz 9.olağan kongremizi salgına sömürüye savaşa karşı birleşme şiarıyla yapıyoruz. Pandemi koşullarında baskıyı ve sömürüyü arttırma girişimleri devam ediyor. İşçi haklarına emekçilerin kazanılmış haklarına tırpan vurma girişimleri devam ediyor. İktidar, salgını kendi amaçları için kullanıyor. İşçilerin ve emekçilerin bu hak gasplarına karşı, artan işsizliğe karşı, temel tüketim maddelerine yapılan zamlara karşı, hayat pahalılığına karşı ortak bir mücadele çağrısı yapıyoruz. Neredeyse kayyum atılmayan HDP belediyesi kalmadı. TTB üyelerine terörist yaftalaması yapan, baroları çoklu baro sistemiyle bölmeye çalışan, işçilerin yaptıkları eylemleri engelleyen bu iktidara karşı topyekün bir mücadele örgütlemek günümüz için şarttır.

“KARŞIMIZDA ÖRGÜTLÜ BİR SİSTEM VAR”

Bize “ya iktidarı destekleyeceksiniz ya da bu iktidarın karşısındaki en büyük muhalefeti destekleyeceksiniz” diyorlar, bize seçim yapmamızı söylüyorlar başka seçeneğiniz yok diyorlar, biz buradan haykırıyoruz bizlerin, işçilerin ve emekçilerin bambaşka bir seçenekleri var bu seçenek bütün halk kitlelerinin ortak bir mücadele ortaya koymasıdır. Karşımızda en aşağıdan en yukarıya kadar örgütlü bir sistem ve iktidar var ve biz bu örgütlülüğün karşısında bütün halk kitleleriyle, bütün emek ve demokrasi güçleriyle birlikte örgütlü bir mücadele oluşturmalıyız. İnanıyorum ki bizim bu kongremiz tüm Türkiye’deki hak mücadelelerini ileriye götürecek bir adım olacak”